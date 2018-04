Grande Fratello, svelati i primi due concorrenti: ecco chi sono Valerio e Simone

di Ida di grazia

ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno alla prossima settimana. “Volete che la D’Urso torni al GF e non ci siano super boni?” ha detto Barbara mandando in onda un servizio in cui venivano mostrati dettagli dei loro corpi: addominali, braccia, labbra ecc. I nomi di questi tre ragazzi che andranno a vivere in un casale sono:ma non sono stati però rivelati i congnomi. Di due di loro siamo però in grado di svelarvi l'identità.Il primo è3 anni, nato a Gaeta (Latina) il 16 gennaio 1995 ma vive a Formia ostacolista azzurro. Simone, come leggiamo sul sito della Federazione Atletica Italiana, ama leggere gli autori americani della “beat generation”, il cinema indipendente ed è un appassionato di astronomia. Possiede anche la cittadinanza australiana, visto che il papà è nato a Perth. Diplomato al liceo classico, studia scienze motorie a Cassino. La sua seconda passione sportiva è il tennis: è un fan di Novak Djokovic.Nelle sue storie di Instagram ha rivelato di esser stato “contattato solo tre settimane fa” e di avere solo “poche ore di libertà”.Il secondo nome è quello di, 30 anni di Bitonto, in provincia di Lecce, e lavora come modello. Ha partecipato anche a Ciao Darwin, nel 2016, rappresentando il Team Italiani e la sua sfilata in intimo, scatenò l’entusiasmo del pubblico femminile. Nel 2011 è stato eletto “Mister provincia di Bari” .