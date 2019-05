di Ida Di Grazia

Dopo la lettera della madre bioligica, perc'è una nuova missiva. A scriverle questa volta è uno dei suoi, ha trent'anni, due bambini ed è stato adottato dalla sorella di loro madre. Questa volta Serena è davvero felice e commossa dice:Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2019 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, Serena Rutelli ha ricevuto una nuova lettera, questa volta è del fratello: «Ciao Serena e Monica, mi chiamo Gaetano, parlare della mia infanzia è abbastanza difficile. Sono stato abbandonato in collegio, dopo tanti anni mia zia Rita, sorella di mia madre, mi ha adottato e dato una vita migliore. Non avrei mai pensato che guardando il GF avrei scoperto che tu e Monica foste le mie sorelle. Ti sto seguendo, per capire se in qualcosa ci assomigliamo. Comprendo la vostra sofferenza, sarebbe bello potervi raccontare di me e sapere di voi. Cerco di essere un buon padre, dare ai miei figli tutto l'amore di cui hanno bisogno, non voglio crearvi sofferenza, vorrei solo conoscervi, spero tanto di poter riunire ciò che ci è stato tolto, vi ringrazio. Con affettovostro fratello».«Ha detto delle parole bellissime - risponde commossa Serena - ero curiosa, volevo ringraziarlo per questa lettera, un giorno uscendo da qui vediamo se ci sarà modo di incontrarlo, anche solo per un caffè.. Questa lettera me la prendo».