Grande Fratello, Rosy e Federico parlano di Anita ma la regia lascia il microfono aperto. Il dubbio: «È la pupilla di qualcuno, lì dentro»

Scoppia un nuovo caso al GF per "colpa" della regia del reality show di Casa Mediaset: mentre Rosy parlava di Anita con Federico, qualcuno dalla produzione ha detto delle parole che sono state distintamente udite dai concorrenti e dai telespettatori. Ma di chi si tratterà mai? E cosa avranno mai detto di tanto terribile, al punto che ora sono in molti a discutere della situazione? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB