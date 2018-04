Grande Fratello Nip, anticipazioni sull'inviata della casa e gli opinionisti: tutte le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 23 aprile inizierà la nuova edizione del. A condurre il reality tornerà, ma oltre a questa saranno molte altre le novità dello show.Prima tra tutte sembra che non saranno presenti solo non famosi, potrebbero infatti entrare tra i concorrenti anche dei volti noti come Guendalina Tavassi e Veronica Ciardi, già ex concorrenti della casa. Si parla però anche di Zoe Cristofoli, modella, Ginevra Lambruschi, fashion blogger e Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi ex concorrente de l'isola dei famosi. Mediaset però sembra aver smentito la presenza di famosi nel cast, anche se le voci sembrano essere sempre più insistenti.L'inviata di Barbara D'Urso sarà, anche lei ex concorrente e vincitrice del Gf nell'edizione del 2004. Gli opinionisti in studio potrebbero essere Platinette, Malgioglio e Luxuria, almeno tra i più quotati anche se il sogno della conduttrice sembra sarebbe quelli di avere Mara Maionchi con lei. Possibili anche i nomi di Luca Argentero e Cristina Plevani, entrambi ex concorrenti del reality.