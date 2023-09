Grande Fratello, Giselda Torresan: «Sono stata bullizzata da bambina, mi chiamavano castoro»

Giselda Torresan è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L'operaia veneta piace molto sui social per la sua ingenuità e purezza e anche per il fatto che è molto diretta e se deve dire qualcosa, nonostante la timidezza, riesce comunque a far arrivare il messaggio. Oggi, domenica 17 settembre, la 34enne si è confidata con l'amica di reality, Rosy Chin alla quale ha confidato alcuni episodi del suo passato.

Giselda:“Bisogna abituarsi anche a stare da sole, perche nel gruppo a volte sono tutti amici ma alla fine nessuno è davvero amico”

URLALO👏🏻#grandefratello #GF pic.twitter.com/rdY5lyUya4 — V🤍 (@nuovagenesii) September 17, 2023

Il racconto di Giselda Torresan

Giselda Torresan e Rosy Chin stanno trascorrendo moltissimo tempo insieme all'interno della casa e, proprio per questo motivo, hanno modo di confidarsi e raccontarsi l'una con l'altra. A un certo punto, la cuoca, mentre impastava i ravioli per la cena, ha detto: «A me non piace proprio la solitudine, io ho bisogno di persone intorno a me». Quindi, Giselda ha risposto: «No, io sto benissimo da sola, ho imparato a stare da sola più che altro. Quando ero bambina sono stata bullizzata, a scuola ero sempre in un angolo perché mi prendevano tutti in giro per i miei denti, mi chiamavano castoro. Poi, bisogna anche abituarsi a stare da soli perché, a volte, in un gruppo tutti fingono di essere amici e in realtà non lo sono». Per questo commento sull'amicizia e il gruppo, Giselda è stata applaudita dai fan su Twitter.

Giselda Torresan ha più volte detto che sta cercando di abituarsi al contesto del Grande Fratello che per lei è totalmente nuovo. La gieffina ha stretto un bel rapporto di amicizia con Rosy Chin e Samira Lui con le quali, molto spesso, si ritrova a parlare della sua vita sulle sue amate montagne.