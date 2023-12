Grande Fratello, Federico Massaro nuovo concorrente? Età, vita privata e Instagram: tutto quello che c'è da sapere sul modello di Milano che vive a Seoul

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, stasera in tv al Grande Fratello oltre a Monia La Ferrera (ex di Massimiliano Varrese) entrerà anche un altro concorrente. Alfonso Signorini è pronto per condurre una nuova puntata del reality di Canale 5 che andrà in onda oggi, 4 dicembre, dalle 21.30 su Canale 5. Dopo l'ingresso di Greta Rossetti e Rosanna Fratello, secondo le anticipazioni lanciate da TvBlog stasera varcherà la porta rossa del loft di Cinecittà anche Federico Massaro. Vediamo chi è.

Federico Massaro al Gf? Ecco chi è

Federico Massaro è un modello di successo nato a Milano che vive a Seoul. Il ragazzo è uno dei modelli di punta di Dolce e Gabbana. Dopo aver studiato architettura e poi fisioterapia, Federico ha deciso di dedicarsi alla moda. Il suo sogno era diventare attore e lui stesso ha raccontato che da piccolino la madre aveva tentato di fargli fare il modello, tant’è che una volta è apparso tra le pagine di Vogue bambini.

Vita privata e Instagram

Tra le sue passioni sicuramente lo sport. Dal suo profilo Instagram (@fredrikmassa), seguiro da oltre 139mila follower, si vedono scatti in cui pratica Basket, Judo, Jiu-jitsu, Kendo, Canioning, Sub, Vela, Windsurf e arti marziali. Essendo molto riservato della sua vita privata, pare che Federico entrerà nella casa da single.