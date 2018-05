Grande Fratello, quinta puntata: Lucia Bramieri, Danilo e Simone finiscono in nomination. Favoloso squalificato. Mariana eliminata.

di Ida Di Grazia

La quinta puntata delè stata ricca di colpi di scena, dalla confessione choc di Nina Moric sulla perdita del bambino un anno e mezzo fa all'espulsione dia causa di una frase sessista scritta su una maglietta .Ecco cosa è successo durante laseguita minuto per minuto su Leggo.it NominationE' il momento delle nomination: Danilo "nomino la signora Bramieri, la rispetto ma proprio non ci capiamo!. Veronica fa il nome di Alessia. Lucia Bramieri nomina Danilo. Filippo: "Nomino Simone, perché è la persona con cui ho legato meno". Angelo sceglie Alberto. Alessia: "a malincuore nomino Lucia Bramieri perché, andando avanti, ci siamo perse". Anche Alberto fa il nome della Bramieri. Simone nomina Danilo. Lucia sceglie Simone. Matteo nomina Lucia Bramieri.finisconoMariana eliminata Mariana è l'eliminata di questa settimana , in studio litiga con Patrizia e confessa: "Luigi Favoloso ha provato a baciarmi", Luigi ammette il gesto, ma solo per capire se effettivamente mariana provava interesse per lui.Luigi entra in studioFavoloso fa il suo ingresso in studio e chiede scusa per i suoi atteggiamenti nella casa.Aida entra in casa e fa il suo solito monologo: "Gli italiani mi amano, nessuno di voi metita di vincere". La D'Urso prima la rimprovera"questo è il tuo ppensier", poi le ripete più volte che de abbandonare la casa.Con il 54% delle preferenze, Mariana deve abbandonare la casa, Danilo e Simone sono salviIncontro tra Luigi Favoloso e Nina MoricNina entra nella casa, Favoloso viene invitato ad andare in confessionale. I due si incontrano, hanno un confronto piuttosto acceso con una confessione choc. Un anno e mezzo fa hanno perso un bambino, un evento tragico che li ha fatti allotnanare. Luigi vuole abbandonare il gioco per seguire Nina. Prima di andare via la D'urso legge un comunicato stampa che squalifica definitivamente Luigi Favoloso a cuasia di una maglietta sessista indossata nel cuore della notte. Inn studio Aida esulta: Aida: "Il Cielo guarda, grazie mio Dio".Chiuso il televotoIl primo concorrente che può continuare l'avventura nella casa del Grande Fratello è Danilo. Uno tra Simone e Mariana è a rischio eliminazione.Sorpresa per Simone CocciaBarbara chiama nella Mistery Room Simone e gli mostra alcune foto della compagna Stefania Pezzopane. Coccia scoppia in lacrime: "è l'amore della mia vita!" dice, fra i singhiozzi. L'on. Pezzopane è nel Limbo, ha visto tutto:"Sono molto emozionata anche io. Non immagina che io sia qui... aveva paura che lo abbandonassi!"Successo ascoltiPrima di chiudere il televoto la D'Urso parla ai ragazzi del successo del Gf "Erano 9 anni che non avevamo questi ascolti", poi mostra loro il video della settimana.Entrerà Nina Moric, verranno presi provvedimentiLa padrona di casaha annunciato l'ingresso nella casa di, e anche quello di Nina Moric ma ha parlato anche di importanti provvedimenti disciplinari: "La notte i ragazzi non sono ripresi per sei ore e quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. Non esistono le immagini, ma è accaduto qualcosa, io avrei potuto tacere però ho un patto di onestà con il pubblico che mi segue e ho deciso insieme al Grande Fratello che quest’episodio porterà a un provvedimento verso un concorrente o una concorrente che di notte ha fatto una cosa che non ci è piaciuta, in particolare a me non è piaciuta”."La notte i ragazzi non sono ripresi per sei ore e quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. Non esistono le immagini, ma è accaduto qualcosa, io avrei potuto tacere però ho un patto di onestà con il pubblico che mi segue e ho deciso insieme al Grande Fratello che quest’episodio porterà a un provvedimento verso un concorrente o una concorrente che di notte ha fatto una cosa che non ci è piaciuta, in particolare a me non è piaciuta”. Tutti gli indizi porterebbero a Luigi Favoloso, soprattutto dopo il gesto provocatorio contro Alberto, mentre i nominati della settimana sono