Grande Fratello, sesta puntata: Simone Coccia in finale.Lucia Bramieri e Angelo eliminati. Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica in nomination

di Ida Di Grazia

Grande Fratello, anticipazioni: martedì primo finalista e un nuovo ingresso sexy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il primo finalista deltargato. In nomination finiscono. Fabiana Britto, playmate e modella brasiliana entra nella casa, resterà solo per qualche giorno.Ecco cosa è successo durante la diretta.Si torna alle nominationFilippo nomina Alberto. Alberto ricambia. Lucia fa il nome di Alberto. Danilo nomina Veronica. Matteo nomina Alberto. Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica in nomination. Per festeggiare l'ingresso di Fabiana il Grande Fratello ha preparato un aperitivo nella suite, dove la modella passerà la notte, a farle compagnia Alberto e Danilo.Entra Fabiana, scherzo per AlessiaFabiana entra nella casa, d'accordo con Matteo entra nella casa e finge di essere una ex di Gentili: "Ti sei dimenticato di me? Perché non hai detto niente della nostra storia? dei tre mesi che abbiamo passato insieme?", Alessia, freezzata non trattiene le risate pensa ad uno scherzo. Sia Fabiana che Matteo sono piuttosto bravi a fingere, la D'urso svela lo scherzo, la modella si fermerà nella Casa del Grande Fratello per qualche giorno.NominationSimone sceglie Lucia, Veronica e Alessia nominano Danilo.Segnalazione di Striscia la Notizia"Siccome io non svicolo, ma voglio analizzare e capire siamo assolutamente certi che questo non sia possibile perche nella casa del GF ci sono le telecamere sempre anche la notte, anche nel bagno ma c'è sempre qualcuno che controlla, è impossible che abbiano usato droga. I ragazzi vengono perquisiti, è impossibile che qualunque tipo di droga sia entrata nella casa. Ma siccome Striscia ha mandato questo video voglio vederci chiaro". Viene mandato in onda il servizio di Striscia la notizia in cui si vede Patrizia che bisbiglia qualcosa all'orecchio di Danilo parlando di Aida. Secondo il tg satirico Patrizia sembra aver detto "mentre pippava", parlando di Aida in bagno a vomitare. Patrizia in studio smentisce tutto:"Ho detto sembrava pippata, ma come modo di dire". Caso chiusoSimone in finale, Angelo eliminatoSimone entra nuovamente nella casa. Barbara comunica ai ragazzi che Coccia è il primo finalista. Simone ha una busta rossa con il nome del secondo eliminato della puntata: è AngeloTelevoto chiusoAngelo, Filippo e Simone devono lasciare la Casa per raggiungere lo studio. Barbara comunica loro che Simone Coccia è eliminnato mentre Angelo e Filippo sono salvi. I due rientrano nella casa. Coccia deluso raggiunge la D'Urso, ma è tutto uno scherzo: è il primo finalistaSorpresa per VeronicaLucia Bramieri in studioLa Bramieri entra in studio, Aida le volta le spalle: "è molto più interessante il pubblico di lei", poi larte con il suo solito show. "Questa è l'educazione della signora Aida" commenta Lucia. La Bramieri ha anche un diverbio con Mariana che nella casa l'aveva appellata "Vecchia fallita". Baye ci tiene a precisare che Lucia è stata un riferimento nella casa. La Bramiera torna a posto, Aida sempre di spalle sposta la sedia più in là.Fabiana è la modella e Playmate brasiliana che questa sera entrerà nella casa come ospite .Secondo eliminato della serataA decretare il secondo eliminato della serata e il primo finalista sarà una catena speciale. "Cari ragazzi - dice la D'urso - questa sera ci sarà una seconda eliminazione. Gli uomini in Casa sono esattamente il doppio rispetto alle donne quindi a lasciare la Casa questa sera stessa sarà un uomo. Le vostre scelte, da questo momento in avanti, determineranno il vostro destino". Gli uomini rimangono in sala e si inizia con i nomi, Filippo e Angelo sono gli unici a non essere stati salvati. Alberto, Simone, Danilo e Matteo sono solo apparentemente salvi, fra di loro un altro andrà al televoto e a deciderlo saranno le donne. Alessia salva Matteo. Lucia salva Danilo, Veronia Alberto, Simone va in nomination. Televoto aperto tra Filippo Angelo e Simone. Il concorrente più votato sarà il primo finalista, il meno votato sarà eliminato.Sia Francesco Monte che Paola di Benedetto hanno fatto due interviste che riguardano la neo coppia Matteo-Alessia. Matteo è sicuro che la sua storia con Paola sia ormai terminata, ha occhi solo per Alessia. Poi conosce la suocera.Nuovo ingressoCome avevamo già anticipato su Leggo.it ad entrare nella casa, come ospite e non come concorrente - è Fabiana Britto, sexy playmate spesso ospite a Pomeriggio 5.Chiuso televotoAd abbandonare la casa del Grande Fratello è Lucia BramieriBarbara Furiosa con Filippo Contri"I Cani non si maltratttano e se ripeti un'altra volta che tagli coda e orecchie al tuo cane mi inca**zo". Una furiosa Barbara D'Urso rimprovera senza giri di parole Filippo Contri che in settimana ha parlato del suo modo di educare il cane. Dichiarazioni che hanno innescato tantissime polemiche all'esterno.Simone Coccia salvo dal televotoBramieri e il telegattoLucia Bramieri è molto legata al telegatto del suocero Gino Bramieri ( è anche il motivo per cui lei è "famosa" ndr) che è stato oggetto di questioni legali con Angela, compagna dell'attore. Nel limbo della casa c'è il signor Alfredo, molto amico di quest'ultima "Vogliamo parlarne? Di chi è questo Telegatto? Potrei prenderlo e portarlo via. Questo Telegatto è di una persona, non suo. Questo Telegatto era stato dato al figlio di Gino e lei lo sta ridicolizzando"."Non la conosco e non raccolgo le sue provocazioni" risponde la Bramieri mentre il signor Alfonso è sempre più vicino alla Bramieri come a volerla sovrastare fisicamente, un atteggiamento davvero brutto da vedere. "Quel Telegatto è di mio marito" ripete con forza Lucia "Lei si riprenda la sua foto e vada da dove è venuto". La D'urso invita l'ospite ad andare via.Momento Danilo Lucia BramieriBarbara D'urso mostra una clip con il litigio tra Danilo per la battuta "goliardica" e la Bramieri che replica:"Nessuna frase di quel tipo deve essere rivolta a nessuna donna, anche se detta tra uomini".In studio Nina MoricLa modella croata parla sia degli atti di social bullismo subiti che del presunto nacio tra Luigi Favoloso e MarianaBarbara D'urso apre la sesta puntata parlando dei due video mandati da Striscia la notizia, uno sulla presunta droga nella casa, l'altro che riguarda le parole di Filippo in merito al maltrattamento del suo cane.La Porta Rossa si aprirà per un ospite esplosivo che certamente porterà un po’ di scompiglio tra le mura di Cinecittà. La D'urso ha anticipato che oltre all'ingresso di Nina Moric entrerà anche una donna «bellissima e formosa». Il pubblico sovrano, attraverso il televoto, deciderà chi tradovrà lasciare il gioco. Ma a sorpresa arriverà una doppia eliminazione: nel corso della serata qualcun altro dovrà abbandonare la Casa. Le sorprese non finiscono qui. Infatti, sarà decretato il nome