Coronavirus Grande Fratello, positiva ex concorrente Federica Lepanto vincitrice dell'edizione 14

Grande Fratello , ex concorrente combatte contro il coronavirus . Sul settimanale Nuovo, una ex inquilina della casa più spiata d'Italia ha raccontato la sua battaglia in prima linea contro il Covid-19. L'intervista è stata riportata dal sito Anticipazioni Tv.

Si tratta di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, l'ultimo condotto da Alessia Marcuzzi . Dopo la vittoria del reality, Federica ha conseguito una laurea in Scienze infermieristiche all'Università di Bologna, per poi tornare nella sua cittò natale ad Agropoli, in provincia di Salerno.

Al momento, Federica Lepanto avrebbe messo da parte il mondo dello spettacolo per lavorare come infermiera e volontaria del 118. «Nella mia città c'è psicosi - dice - riceviamo in continuazione telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi precisi, ma hanno bisogno di sostegno psicologico. Paura? No, è il mio lavoro. Noi sappiamo cosa fare. Bisogna rispettare le regole igieniche e seguire i protocolli stabiliti dal ministero della Salute». E conclude: «Il mondo dello spettacolo? È accantonato solo per ora. Continuo a fare serate e a studiare recitazione».

