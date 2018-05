Grande Fratello, il Codacons chiede la chiusura: «Un circo degli orrori»

di Enrico Chillè

Una polemica dietro l'altra per questa edizione del: dopo le proteste di tanti telespettatori, e il ritiro della sponsorizzazione da parte di alcune aziende, ora anche ilinterviene chiedendo adie presentando, a tale scopo, anche un esposto all'. In un comunicato l'associazione di consumatori ha usato toni forti riguardo il reality condotto da: «Un vero».Il Codacons assicura di essersi fatto portavoce di tanti telespettatori e critica l'attuale edizione del programma: «Mai la tv italiana aveva raggiunto livelli dicosì elevati, non si possono accettarecosì». Una critica forte alla trasmissione e ai suoi autori, accusati di aver scelto «che sembrano mostrare, le cui debolezze vengono così sfruttate ai fini di audience».Le inevitabili conseguenze, secondo il Codacons, sono i contenuti del reality: «Volgarità di ogni tipo, aggressioni verbali continue, personaggi borderline e storie d'amore confezionate a uso e consumo delle telecamere, che rendono il programma unaed un pessimo esempio per il pubblico più giovane». Da qui la richiesta ufficiale, inoltrata a Mediaset, di sospendere il Grande Fratello: «Serve un passo indietro, nell'interesse dei telespettatori».