Grande Fratello, Cesara zittisce Massimiliano: «Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica»

Quinta puntata del Grande Fratello, gli animi si scaldano, anzi (finalmente) si svegliarsi. Si parte con un focus sugli sguardi ammiccanti tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. C'è chi ci vede una strategia (dell'attore) e chi invece crede che il concorrente sia veramente bravo. Alfonso Signorini parte con un "consiglio fraterno" per i concorrenti: «Siete tutti bravi ed educati ma l'educazione non è per buonismo o qualunquismo siate voi stessi perché vi scopriamo».

Gf, la storia tra Massimiliano e Heidi

Poi Massimiliano e Heidi vengono mandati il primo in confessionale la seconda in mistery. «Ora i nodi devono venire al pettine.

Massimiliano scopriamo se il tuo fare da seduttore è reale o frutto di una strategia». I due sembrava fossero presi, nonostante l'imprenditrice aveva detto che per lei Massimiliano aveva un passato troppo importante. Poi a un tratto Heidi fa un passo indietro: «Sei troppo prepotente». E continua a mettere paletti: «Se mi stai corteggiando ti dico frena». Massimiliano non la prende bene e decide di mettersi in modalità mute, e lei esplode: «È pesante. Mi ha messo in difficoltà. È una persona criptica che non da spiegazioni. Lo stimo è una persona seria e adulta ma io ora mantengo le distanze ognuno per la sua strada». Insomma da un'iniziale infatuazione a “ognuno per la sua strada”.

Cosa sta succedendo

Signori chiede spiegazioni: «Inizialmente c'era complicità tra voi due, cosa ha fatto cambiare, che lei ha frenato?»

«Io credo di aver sbagliato a valutare i tempi, io sono entrato prima di lei e forse per questo. Io ho fatto una confidenza a Heidi che dovevo tenere per me, quando lei è entrata mi sono sentito coinvolto dalla sua presenza, sono single da un paio d'anni. È scattata poi la chimica con lei, quando lei è entrata io mi sono sognato lei - credo fosse lei - e mi sono svegliato piangendo non mi accadeva da tempo e glielo ho detto forse ho sbagliato i tempi»

Cesara: “nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica”

ODDIO CESARA LA DONNA CHE SEI #grandefratello pic.twitter.com/uexKcL13Yp — Estanca 💐✨ (@ESTANCA2) September 25, 2023

La reazione di Heidi

E in effetti qualcosa ha sbagliato il bell'attore: «Io mi sono sentita accerchiata. Io copro con la risata al nervosismo, quindi in quel caso tentai di andarmene con il sorriso. Mi sono lasciata più andare perchè volevo farmi conoscere, tra noi c'è stata simpatia subito, ma io preferivo che la cosa fosse graduale e invece mi è venuta ansia. Ha detto parole troppo forti soprattutto se dette da un uomo. Avevo bisogno dei miei tempi Io ci tengo anche alla sua immagine e quindi l'ho frenato anche per lui».

Poi il conduttore torna su Masimiliano: «Lei dice che è finita anche l'amicizia, tu?» Lui si spiega: «io non sono prepotente forse sono stato precipitoso, ma a volte uno o è troppo o troppo poco quindi dove è la verità, la via di mezzo»

Pelato

Heidi:" No, non mi piace"

MIO DIO LO SCIAMANO DEMOLITO IN PRIMA SERATA#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/5S82UQJphU — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 25, 2023

L'intervento (da applausi) di Cesara

Cesara Buonamici interviene: «Certamente la fretta di Massimiliano non ha giocato a suo favore perchè nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. Lei si è bloccata perché nessuna donna accetta questa fretta e il sospetto che lui sia stratega c'è. Sembra lui serpeggi nella casa e noi vogliamo capire quale è la verità».

Lui vuole fare la storia a tutti i costi, Heidi ne è quasi certa.

Quindi quale è la verità? Massimiliano è al centro della mistery ed è in imbarazzo: «Io non faccio piani nella mia vita e se io voglio una cosa vado fino in fondo. Io ti piaccio o no?»

Lei insiste «No dimmi tu, mi hai corteggiato o no?». Lui risponde di Sì, lei si innervosisce ancora di più «Stai cambiando di nuovo versione». Insomma ormai il dialogo tra i due pare proprio impossibile, ma Varrese ci vede del romanticismo in tutto questo, almeno questo quello che dice: «Tutto questo mi ricorda Ascanio e Katia».

Ma l'imprenditrice lo rimette a posto: «No non mi piace Massimiliano».

Comunque la casa è spaccata e Fiordaliso ne è certa: «lui è un grande attore e un grande stratega ma anche questo sere».