GUARDA IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unall'interno delladel: durante questa edizione è la seconda volta che il sospetto che i concorrenti non siano poi così isolati dall'esterno si fa consistente proprio grazie alle loro conversazioni. Stavolta è stata anche Striscia la Notizia a sollevare la questione, e in un video riportato sulla pagina Facebook Grande Fratello 2018 News e Gossip si sente chiaramente parlare di un cellulare. Rodrigo Alves, il Ken umano , dice: “Ho fatto una chiamata” e Danilo gli chiede se ha il cellulare. Lui esita, ma poi risponde di sì. Poco dopo, si sente chiedere a Matteo gentili se ha lasciato il cellulare fuori, perché sta piovendo.Indignati i fan, che si aspettavano una spiegazione da Barbara D'Urso mai arrivata: «Allora ci prendi per i fondelli», si può leggere sulla pagina facebook che ha pubblicato il video.