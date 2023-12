Grande Fratello, stasera in tv la nuova puntata: quando rientra Beatrice Luzzi? Anticipazioni, nomination e sondaggi

È sabato e, dopo il continuo cambio dei palinsesti televisivi, come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni. L'appuntamento è stasera in tv alle 21.30 su canale 5. Cosa dicono le indiscrezioni e cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination, e sondaggi di oggi, 23 dicembre, in attesa della diretta.

Gf, quando rientra Beatrice Luzzi?

La prima notizia da dare è che Beatrice Luzzi non ci sarà. L'attrice uscita dal loft di Cinecittà per assistere il papà che ha subito un intervento è ora in albergo in quarantena in attesa di poter rientrare. L'uscita temporanea di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello sta facendo discutere non poco sia i telespettatori che i coinquilini dell'attrice: a scatenare la polemica è ovviamente Massimiliano Varrese che ha commentato la situazione in una maniera che non è affatto piaciuta ai fan del reality show di casa Medaiset. Quello che, quindi, è certo è che rientrerà nella casa ma non stasera.

I nominati

In nomination stasera ci sono tre concorrenti del Grande Fratello 2023: Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Ma nessuno usicrà, stasera infatti non ci sarà nessuna eliminazione. Il piu' nominato però andrà direttamente alla nomination del 30 dicembre che prevede l'eliminazione.

I sondaggi

Secondo i sondaggi di Forumfree ecco chi si dovrebbe salvare: Marco Maddaloni 34,96%, Greta Rossetti 33,16% e Federico Massaro 31,89%.