Grande Fratello, Asia Argento contro Filippo Contri: «Querela numero 15»

di Ida Di Grazia

Querela numero 15 https://t.co/SBl63exLu8 — Asia Argento (@AsiaArgento) 30 aprile 2018

Mentre si parla di possibilidurante la diretta dela causa del comportamento senza giustificazioni di alcuni concorrenti nei concronti di Aida Nizar, arriva una nuova tegola suPochi minuti fa su Twitterha annunciato una querela nei confronti diTutto è nato dopo un commenti di Danilo nei confronti di Lucia, il concorrente romano ha detto alla giovane commessa di somigliare ad Asia Argento, ma a Filippo questo paragone non è andato giù. Il ragazzo che ha un flirt in corso con Lucia ha definito l'attrice: "una zo***la, con una faccia peggio di un cane, Asia Argento è Asia Argento per il nome".La figlia di Dario Argento avvisata dai suoi fan di queste dichiarazioni offensive e fuori luogo ha annunciato di voler querelare Filippo.