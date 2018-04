Grande Fratello, arriva un comunicato ufficiale: esplode la gioia in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le tensioni delle ultime ore finalmente splende il sole sulla casa più spiata d'Italia e torna il sereno. Un comunicato ufficiale deldà ai concorrenti una buona notizia: a poco più di una settimana dall'inizio del reality uomini e donne possono dormire tutti insieme.Ilverrà temporaneamente chiuso. E ora i ragazzi dovranno scegliere un letto di quelli disponibili. Gioiscono soprattutto perché non riuscivano più a dormire sulle sdraio e avevano lamentato mal di schiena.Già dalla prima puntata i ragazzi sono stati separati dalle ragazze, che di volta in volta sceglievano un privilegiato che dividesse con loro la camera da letto. A turno i ragazzi hanno dormito nella casa per poi tornare al lido. Di giorno al suono di una sirena rientravano per condividere la giornata con le concorrenti.