Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Beatrice Luzzi “esce” dai giochi, Signorini “svela” quando finisce il reality. Eliminato e sondaggi

Torna stasera in tv, per il secondo appuntamento settimanale, il Grande Fratello. Cinque i concorrenti finiti al televoto, tra di loro colui che abbandonerà per sempre il gioco. L'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è dalle 21.40 su Canale 5. In attesa della diretta vediamo le anticipazioni.

Grande Fratello, anticipazioni: nominati e sondaggi

Stasera il verdetto del pubblico sarà decisivo: uno tra Sergio, Beatrice, Federico e Marco dovrà definitivamente abbandonare la casa.

Durante la diretta scopriremo il nome di chi lascerà la casa, in attesa di scoprire il risultato del televoto vediamo cosa dicono i sondaggi di ForumFree alla domanda "chi vuoi salvare":

Beatrice Luzzi: 46,89%

Marco Maddaloni: 14,98%

Federico Massaro: 14,78%

Stefano Miele: 13,54%

Sergio D'Ottavi: 9,81%

Beatrice Luzzi "esce" dai giochi (e fa bene)

Beatrice Luzzi continua a incassare consensi. Nonostante l'attrice pare abbia deciso di mettersi in panchina, dopo i continui attacchi dei compagni di viaggio e i riflettori del Gf che pare su di lei facciano on/off a proprio piacimento, lei piuttosto che abbandonare il gioco continua a giocare. Lo fa in silenzio, restando nella casa non abbandonando (nonostante uscire da quella porta rossa sarebbe l'unica cosa che vorrebbe fare) evitando così di pagare una penale contrattualizzata qualora uscisse di sua spontanea volontà. Insomma è una vera dealer e continua a incassare per questo consensi.

Cosa è successo la scorsa puntata

In attesa quindi del risultato decisivo del pubblico, durante l'ultima puntata serale del 19 febbraio c'è stato spazio per un nuovo confronto tra Mirko e Perla. I due ex decidono di riprovarci. Spazio anche al ritorno di Giuseppe Garibaldi, che nei giorni scorsi aveva abbandonato la casa per un malessere che l'ha portato a sottoporsi a una nuova serie di accertamenti medici. Adesso sta bene ed è tornato in gioco. Simona Tagli, invece, si è confrontata con Anita e Perla dopo le discussioni della settimana, mentre tra Paolo e Letizia è scattato il primo "ti amo". E Stefano Miele ha incontrato la vulcanica mamma Carla.

Infine nella diretta di lunedì anche Alfonso Signorini ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Varrese scoprirà della storia tra Monia e Joseph?

Resta il dubbio sul quando Massimiliano Varrese verrà a scoprire che Monia La Ferrera dopo essere stata eliminata dalla casa ha iniziato una relazione con Joseph Rossetti, il fratello di Greta.

Possibile Signorini approfitti di questa serata che si preannuncia abbastanza soporifera per dare una "mazzata" finale all'ex Carramba Boys, ma non è certo.