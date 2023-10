Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e ascolti del reality show

Nuovo appuntamento con il «Grande Fratello», il reality show di Canale 5 in onda ogni lunedì e giovedì alle 21.20. Dopo l'eliminazione di Lorenzo, sono ben otto gli inquilini della Casa finiti al televoto: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.

Arrivati alla nona puntata, scopriamo insieme cosa succederà.

Le anticipazioni di oggi

Due nuovi triangoli amorosi e un presunto tradimento saranno al centro della puntata di stasera del Grande Fratello. Oltre all'ormai consolidato trio Vittorio, Heidi e Anita, nelle ultime ore Beatrice, Garibaldi e Samira sono al centro dell’attenzione dei fan. Dopo il primo bacio tra la Luzzi e Garibaldi, i due non si nascondono più. In occasione della festa anni '20 di sabato, infatti, Beatrice e Giuseppe si sono scambiati effusioni, ed è arrivata anche una scenata di gelosia quando Garibaldi ha visto la Luzzi dare un bacio a stampo per gioco a Massimiliano Varrese.

Nonostante le buone premesse, in pochi però credono nella coppia: si vocifera infatti che i due abbiano un accordo con la complicità degli autori che sarà rivelato proprio nella puntata di stasera. L’obiettivo sarebbe vedere la reazione degli altri concorrenti e testare la presunta gelosia di Samira di cui è invaghito il calabrese nonostante lei sia fidanzata. Nel frattempo, Vittorio è ancora indeciso tra Heidi e Anita. Nonostante il modello torinese sia invaghito di Anita, continua la conoscenza di Heidi in attesa della scintilla. Sui social, il tifo è però per la coppia Vittorio-Anita.

Gf, la verità dietro il bacio di Giuseppe a Beatrice Luzzi: cosa ha ammesso il bidello

Un altro triangolo è poi all'orizzonte: Paolo, Letizia e Valentina (oltre al fidanzato della Petris). Il macellaio romano continua infatti a sostenere di essere attratto da Anita. È chiaro però a tutti il suo interesse per Letizia. Interesse che proprio stasera potrebbe essere confessato. Nel frattempo, Valentina si è dichiarata a Paolo, ma sembra avere poche speranze. Letizia continua a parlare del fidanzato e stasera il Grande Fratello potrebbe organizzare qualche sorpresa per i due. Infine potrebbe essere raccontata la storia di Heidi e Samira potrebbe ricevere una telefonata da parte del padre che non ha mai voluto conoscerla.

Il televoto

Dopo l'eliminazione di Lorenzo, sono ben otto gli inquilini della Casa del Grande Fratello ad essere finiti al televoto: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Il televoto non porterà però all’eliminazione di un concorrente, ma al più votato sarà garantita la salvezza. Inoltre, il personaggio preferito dal pubblico potrà mandare al televoto uno degli altri sette nominati.

I sondaggi

Vediamo ora cosa dicono i sondaggi secondo il sito ForumFree:

Beatrice Luzzi con il 47,83%

Vittorio Menozzi con il 18%

Giselda Torresan con il 12,92%

Alex Schwazer con il 6,52%

Letizia Petris con il 6, 52%

Valentina Modini con il 3,99%

Lorenzo Remotti con il 2,42%

Arnold Cardaropoli con il 1,81%

Gli ascolti della scorsa puntata

Numeri deludenti per l'ultima puntata del Grande Fratello. Giovedì scorso, infatti, il reality ha conquistato solo 2.189.000 spettatori, pari al 16.7% di share. Numeri che hanno fatto parlare di chiusura anticipata del programma. Sarà solo una strategia per conquistare più pubblico? Staremo a vedere.