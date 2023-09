Grande Fratello, stasera entrano altri 6 concorrenti: ecco chi sono. Bufera su Paolo Masella. Nomination e polemiche: le anticipazioni

Torna stasera in tv, venerdì 15 settembre, per la seconda puntata il Grande Fratello. Con la conduzione, più contenuta, di Alfonso Signorini spalleggiato da una composta Cesara Buonamici e da una (quasi) inesistente Rebecca Staffelli, il reality andrà in onda stasera alle 21.40 su Canale 5. Un'edizione che lascia da parte il trash, su imposizione di Pier Silvio Berlusconi, e che vede nip e vip convivere sotto lo stesso spiatissimo tetto.

I primi ingressi hanno scatenato le polemiche con personaggi non noti che hanno più follower dei volti noti. L'obiettivo di Signorini di portare gente "normare" al Gf sembra già scricchiolare, ma vediamo cosa accadrà questa sera.

Grande Fratello, le anticipazioni della seconda puntata

Sono già 15 gli inquilini che hanno varcato la porta rossa e altri 6 sono pronti a entrare stasera. C'è grande curiosità su chi saranno. Tra i nomi che circolano in rete ci sono Fiordaliso, Rosanna Fratello e Ciro Petrone, ma nulla di certo.

I quindici inquilini al momento all’interno della Casa del Grande Fratello sono: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazioni ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Giselda Torresan (operaia), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Letizia Petris (fotografa), Lorenzo Remotti (calzolaio e scarpaio), Marco Fortunati (maestro di sci, istruttore di kite e tassista), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef), Samira Lui (showgirl) e Vittorio Menozzi (modello).

Paolo Masella le sue affermazioni generano il caos

Al centro della puntata un focus sarà sicuramente su Paolo Masella, il macellaio romano. Le sue affermazioni su Napoli hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. Il concorrente ha messo in dubbio il patrimonio culturale della città partenopea e il caos si è generato. Questo si aggiunge a una frase infelice che il concorrente ha detto ad Alex Schwazer, che ha raccontato più e più volte del suo periodo buio e del dopin. «Oggi si ricomincia a drogà». Masella si è giustificato dicendo di voler intendere con goliardia gli integratori che la produzione darebbe a Schwazer e agli altri inquilini della casa, ma la scusa regge ben poco.

Letizia riceverà una sorpresa?

Anche Letizia Petris è al centro della polemica. Stasera potrebbe entrare la madre per farle una sorpresa e la donna potrebbe portare alla luce alcune incongruenze emerse nei racconti della vita sentimentale della ragazza.

I nominati

Intanto però la prima puntata del Grande Fratello non ci ha lasciato senza nomination. A giocarsi la permanenza nella casa, e che quindi rischiano di perdere il montepremi da 100mila euro, ci sono Vittorio, Lorenzo e Giuseppe, Anita e Samira.