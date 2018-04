Grande Fratello al via, la lista dei Nip: «Il Ken umano, la sosia di Belen e Gianluca Vacchi in ballottaggio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Si torna a parlare del. Il reality, che vedrà il ritorno alla conduzione di Barbara d’Urso sta preparando la lista di reclusi e sono molte le indiscrezioni sui possibili partecipanti.La lista dei nomi non si ferma e ci pensa “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, a dare qualche nuovo indizio sui possibili Nip all’interno della Casa: “Non si ferma il cammino dei “quasi famosi” che animeranno il “GfNip” di Barbara D’Urso. Gli ultimi provinati e assoldati sono Angelo Sanzio, ovvero il “Ken umano”, e Mila Suarez, sosia di Belen Rodriguez e fidanzata dell’ex naufrago e attore Alex Belli. In ballottaggio anche Patrizia Bonetti, ex di Stefano Ricucci e Gianluca Vacchi”.I nomi invece riportati da “Spy” sono: Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell'”Isola dei famosi”.