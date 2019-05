di Ida Di Grazia

Francesca De Andrè. Dopo le diffide del padre Cristiano arriva la denuncia di bullismo da parte di Mila Suarez. L'ex concorrente del Grande Fratello 2019 è andata dai suoi avvocati per capire come agire per vie legali: «Sto male. Il bullismo è un reato».

ome il bullismo mi sono stati accreditati altri reati come razzismo, diffamazione e mobbing

» è davvero decisa a non passarci su Mila Suarez che prima con un post e poi una storia su Instagram ha comunicato di voler agire per vie legali contro Francesca De Andrè. Tra le due i rapporti sono sempre stati tesi e le offese della De Andrè - da scimmia a pazza ecc... - con il passare del tempo sono diventate sempre più pesanti, tanto che anche il web ne aveva chiesto l'espulsione e un brand di un noto marchio d’abbigliamento aveva deciso di dissociarsi.

Brutte notizie per. E c«Vi chiedo scusa per la mia assenza - si legge nella storia di Mila su Instagram -. Oggi ho affrontato una lunga giornata con i miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento». Mila però non nomina mai esplicitamente la De Andrè ma lo lascia intendere.