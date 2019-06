Grande Fratello, lite nella Casa. Valentina Vignali furiosa: «È disgustoso»

Grande Fratello

Valentina Vignali

Francesca De Andrè

, scoppianella Casa.s'infuria con uno degli inquilini: «È disgustoso». Sabato pomeriggio. I concorrenti, dopo aver giocato per alcune ore a calcio tennis in giardino, iniziano a prepararsi per la cena. Ma quando Valentina Vignali entra in bagno, scoppia il caso.«Chi è andato in bagno 5 minuti fa? Non si può entrare, è sporco», urla furiosa la sportiva. Nessuno degli inquilini si autodenuncia. E così inizia il giallo. La Vignali è furiosa per l'omertà ecommenta: «Sono più puliti i bagni degli autogrill».A risolvere la situazione ci pensa Erica che pulisce il bagno. Taylor Mega invece invita i ragazzi a cambiare discorso: «Non è carino per chi ci sta guardando».