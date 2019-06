Grande Fratello 2019, Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Davanti a me è nata una coppia, hanno trascorso la notte insieme»

Grande Fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alsarebbe nata una nuova love story. Dopo le voci su uno strano avvicinamento, sono i diretti interessati a chiarire quello che è successo ieri sera alla festa privata organizzata dalla produzione.lancia lo scoop in diretta a: «Era quasi l'alba e davanti a me due protagonisti del Grande Fratello hanno iniziato una storia».Poi si rivolge asecondo classificato, e lo "smaschera" davanti a tutti. Il ragazzo veneto ha confermato l'attrazione nei confronti di un'altra concorrente, presente dietro le quinte. «Noi adesso stiamo per fidanzarci», avrebbe detto alla conduttrice durante il party. Complici i fumi dell'alcol e l'entusiasmo per l'avventura appena conclusa, tra i due è scoppiata la passione.«La ragazza si è avventata su Enrico e il rossetto della ragazza era dappertutto. Poi sono andati via insieme», continua la conduttrice, che poi non nasconde la curiosità per il dopo. «Avete fatto l'amore?»«Non posso dire perché mia nonna mi guarda», scherza Contarin. E poi entra lei. Si tratta dila modella valdostana che ha trascorso i primi giorni dentro la casa più spiata d'Italia.«Ci sono stati dei Gin Tonic, ma anche dei Gin Lemon, ma è presto per dire se siamo una coppia». «Sì mi piace», conferma Audrey. I due fanno anche intendere di aver passato la notte insieme. Dallo studio si leva qualche perplessità, maaltra coppia del GF16, annunciano che questa sera sono a cena fuori in quattro. La scintilla è scoccata.