Grande Fratello 2019, Alice De Andrè infuriata: «Con Francesca abuso, come in una setta. Spero vi fermino al più presto»

Una grande protagonista del. La De Andrè è stata spesso protagonista delle dirette per via della sua relazione, finita, con l’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini e proprio ieri sera ha avuto un duro confronto con Cristiano Malgioglio. Il comportamento tenuto con Francesca però non è piaciuto alla sorellache è intervenuta sul caso con un duro post contro il reality.Alice ha aggiunto una lunga didascalia a una foto completamente nera: “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori – ha scritto sul social - Sono seriamente preoccupata, ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens del trash.Le critiche non sono finite: “Persone psicologicamente vulnerabili circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia. Nella casa degli orrori vengono esaltati tutti gli aspetti più crudeli e brutali dell’essere umano. Raramente ho assistito ad una simile violenza; la spettacolarizzazione del dolore, un pubblico che gode nel veder star male i partecipanti, vittime di questo sistema malato! ...trovo agghiacciante che tutto questo sia legale .Per Alice lo show è senza pietà: "Un vero e proprio scempio, siamo ritornati agli orrori del circo quando si esibivano i fenomeni da baraccone per allietare un pubblico di sadici perversi, dove chi ha problemi e soffre invece di essere compatito viene deriso. Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei. Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore”.