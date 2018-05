Barbara D'Urso furiosa con Baye Dame: «Dovevi chiedere scusa ad Aida Nizar»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baye Dame entra nella casa deldurante la diretta della quarta puntata con l'obiettivo di chiedere scusa ad Aida, ma qualcosa non va. Barbara D'Urso è furiosa.Baye varca la porta rossa, i concorrenti sono freezzati, vedendolo scoppiano in lacrime, Lucia in modo particolare: "Io sono forte, mi rialzo, voglio che continuate a sorridere. Mi avete regalato tantissimo e vi porto tutti dentro al mio cuore. L'amicizia è fatta di due ingrediente: il conoscersi e l'accettarsi: grazie. Grazie per questo viaggio, che è durato poco ma è stato intenso. Purtroppo chi sbaglia paga". A questo punto però a interrompere il momento è Barbara D'Urso particolarmente piccata: "Scusa Baye, mi hai deluso un'altra volta. La prima cosa che avresti dovuto fare sarebbe stato andare da Aida e chiederle scusa".Il ragazzo si avvicina alla spagnola e l'abbraccia "adesso è tardi" dice la D'Urso, Baye lascia la casa cantando. " se sei triste e timanca l'allegria..."