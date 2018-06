Grande Fratello, Alberto vince la quindicesima edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Alberto il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello. Al televoto finale sono arrivati Alessia e Alberto, Matteo terzo classificato. Il Tarzan di Viterbo, che è stato anche modello per Gucci, è riuscito a trionfare sugli altri concorrenti e a vincere l'edizione.La prima eliminata della finale è stata ​Veronica Satt, che però è riuscita a ritrovare il papà Bobby Solo, con il quale non aveva rapporti da anni. La super ospite della finale è stata Gina Lollobrigida, che è entrata nella casa per dare consigli ai concorrenti, entrando anche nel confessionale.