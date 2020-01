'Bad Guys' di Billie Eilish ha vinto il Grammy come miglior canzone dell'anno. La giovane artista ha ricevuto sei nomination, tra cui 'record of the year' e 'best new artist'. È la cantante più giovane ad essere nominata nelle principali quattro categorie nello stesso anno.

