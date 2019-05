Gomorra 4, finale di stagione: le parodie tutte da ridere che spopolano sul web

di Ida Di Grazia

Gomorra

A poche ore dal, sonoi ottenute in pochi giorni dai, il collettivo comico salernitano composto da Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio.Filmati brevi ed ironici che stanno spopolando in rete e che vedono protagonista il collettivo in esilaranti reinterpretazioni della serie tv del momento:. «Prendiamo le scene che ci piacciono particolarmente e confezioniamo delle vere e proprie “intrusioni”, cerchiamo di riportarle ad un livello reale, popolare, proviamo ad abbassarne i toni attraverso situazioni quotidiane» raccontano i tre.Le due puntate sull’ “organizzazione di pasquetta” ed il “dopo pasquetta” sono i video che hanno riscosso maggior successo, ma anche lee il dubbio amletico sul “regalo di matrimonio di Donna Patrizia e Miky Levante”, personaggi della serie, hanno ricevuto molti apprezzamenti dalla rete.Ed è proprio, che nella serie Gomorra interpreta Patrizia, ad essere tra i fan più affezionati alle parodie di VillaPerBene. L’attrice, insieme adnella serie, ha incontrato i comici VillaPerBene, e tra abbracci, chiacchiere e selfie ha svelato di attendere impaziente l’uscita delle parodie subito dopo il«Ci mettiamo circa tre giorni per confezionare un video di un minuto, il lavoro è complicato, ideare la situazione comica, scriverne il testo in relazione alle battute originali, ricreare le luci e il set in modo più fedele possibile non è facile. I video sono realizzati anche grazie ad Unitalia di Francesco Paglioli, che insieme a noi segue tutta la trafila di produzione e post-produzione».Il successo deinelle stagioni 1 e 2 ha contagiato anche il piccolo schermo conquistando il pubblico di. Ora l’attesa è tutta per il finale della serie e naturalmente anche della sua versione parodia.