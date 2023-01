Ai Golden Globe trionfano secondo i pronistici ”The Fabelmans” (miglior film drammatico e migliore regia di Steven Spielberg premiato da Quentin Tarantino) e ”Gli Spiriti” dell’Isola” con tre statuette (migliore commedia, migliore sceneggiatura di Martin McDonagh, Colin Farrell miglior protagonista di commedia, già premiato con la Coppa Volpi a Venezia) Cate Blanchett (per ”Tàr”, anche lei Coppa Volpi a Venezia) e Austin Butler (”Elvis”) sono i migliori attori drammatici. Le migliori serie sono ”Abbott Elementary” e ”House of the dragon”, per le miniserie vince due statuette ”The White Lotus” girata a Taormina con Sabrina Impacciatore e il regista Mike White ha ringraziato la troupe italiana: «Siete stati fantastici». E Zelensky manda un videomessaggio introdotto da Sean Penn in cui annuncia la vittoria dell’Ucraina, «non ci sarà la terza guerra mondiale». Guillermo Del Toro ha avuto il Globe per ”Pinocchio” nella categoria animazione. Snobbato ”Top Gun: Maverick”, campione d’incassi 2022, e il suo protagonista Tom Cruise.



Nell’anno della rinascita dopo gli scandali e le polemiche, l’80ma edizione dei premi assegnati dall’Hfpa, l’associazione della stampa estera residente a Hollywood, e considerati l’anticamera degli Oscar, ha anche segnato il ritorno del glamour: si sono riviste le star e gli abiti da sogno sul tappeto rosso (o meglio, grigio), mentre lo show trasmesso dalla rete Nbc e in diretta in Italia su Sky Atlantic è risultato brioso e divertente. «Sono qui perché sono nero, l’organizzazione che non aveva un solo membro black fino a quando non è morto George Floyd», ha esordito il comico Jarrod Carmichael a cui era stato affidato il compito di condurre la serata. E poi ha scherzato su Cruise che l’anno scorso restituì i suoi Golden Globe, portando in scena 3 statuette: «Le ho trovate dietro le quinte». Ha strappato risate anche Eddie Murphy, premiato alla carriera, che ai giovani attori ha dato tee consigli: «Pagate le tasse, fatevi gli affari vostri e tenete fuori il nome della moglie di Will Smith dalla vostra bocca», con chiaro riferimento alla schiaffo assestato da Will Smith sulla faccia di Chris Rock agli Oscar 2022.



TUTTI I VINCITORI

CINEMA



Miglior film drammatico

The Fabelmans

Miglior commedia o musical

Gli spiriti dell'isola

Migliore regia

Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior attrice in una commedia o musical

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore in una commedia o musical

Colin Farrell, Gli spiriti dell’Isola

Miglior attore drammatico

Austin Butler, Elvis

Miglior attrice drammatica

Cate Blanchett, Tár

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior film non in lingua inglese

Argentina, 1985 (Argentina)

Miglior film d'animazione

Guillermo del Toro's Pinocchio

Miglior canzone

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Miglior colonna sonora

Justin Hurwitz, Babylon

Miglior sceneggiatura

Martin McDonagh, Gli spiriti dell’isola

SERIE TV



Miglior serie drammatica House of the Dragon

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya, Euphoria

Miglior attore in una serie drammatica

Kevin Costner, Yellowstone

Miglior serie commedia o musical

Abbott Elementary

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una serie commedia o musical

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie

Julia Garner, Ozark

Miglior miniserie

The White Lotus: Sicily

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Amanda Seyfried, The Dropout

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la tv

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv

Paul Walter Hauser, Black Bird