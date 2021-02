Golden Globe, nomination per Laura Pausini. Esclusa Sophia Loren

Due candidature per La vita davanti a sé (The Life ahead), il film di Edoardo Ponti ai Golden Globe: gareggerà come miglior film in lingua straniera e per le musiche, mentre l'attesa nomination alla protagonista Sophia Loren non c'è. Laura Pausini è candidata con il brano Io sì/Seen.

Mank, il film di David Fincher sull'epoca d'oro di Hollywood, guida le nomination con 6 candidature e ha battuto di una nomination un altro film Netflix, The Trial of the Chicago Seven di Aaron Sorkin. The Undoing di Hbo/Sky e Ozark di Netflix hanno ottenute 4 nomination ciascuna.

Ultimo aggiornamento: 09:55

