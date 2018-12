Giulio Berruti e la malattia: «Soffro di fibromialgia, trattato da pazzo per 12 anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho la fibromialgia».attraverso una stories dal suo profilofa sapere di essere soggetto alla sindrome della, e di soffrirne da oltre 12 anni ma ora ha appreso un rimedio che sembra giovargli.Giulio ha comunicato la cosa sul, ringraziando per i diversi messaggi ricevuti «Innanzitutto grazie per i vostri messaggi ragazzi e la cosa mi solleva perché per anni sono stato preso per pazzo pure dai medici. Ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa, ma siamo tanti quindi presto farò un video che parla del problema e che potrà aiutare tutti».Utilizza il metodo “Wim Hof”. «Lo trovate su Google. Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, vi passa la fibromalgia. Provateci, ve lo assicuro. Ci soffro da 12 anni e le ho provate tutte, questa cosa funziona. Chi ne soffre sa di cosa parlo».