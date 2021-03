Da modello a Velino al Grande Fratello VIP, Pierpaolo Petrelli si è difeso riguardo la sua relazione con Giulia Salemi, combattendo contro le sfere nel programma Live non è la D'Urso.

La prima è stata la Caterina Collovati, che nelle precedenti puntate aveva attaccato Giulia Salemi, accusandolo di aver chiamato amore il marito, e di averci provato con lui. La Replica di Petrelli: «Vorrei che chiedesse scusa a Giulia per quei termini poco carini. Da una paladina dei diritti delle donne mi aspetto una scusa».

La replica della Collovati: «Ho solo riportato un fatto avvenuto, che la Gregoraci mi aveva ricordato che la sua fidanzata, la Salemi, aveva avuto un atteggiamento simile anche nei confronti di Flavio Briatore. Sono qui per chiarire, ma non mi portate su questo gioco. Alle persone oneste è evidente che ho usato l'espressione picchiare e menare in un senso diverso. Nessuno mai ha pensato di venire a picchiare la Salemi. Lei ha intelligentemente detto che ha un difetto, utilizzare il termine amore per chiamare anche persone con cui non è in confidenza. Io ho usato il termine in senso figurato».

Le critiche riguardano principalmente il repentino rimpiazzo dopo il rifiuto di Elisabetta Gregoraci nella casa del GF VIP, con Giulia Salemi, quasi fosse una cosa organizzata a favore di camera più che vero amore. Alle critche Petrelli replica così: «Vivere in casa è diverso, quindi è tutto più accelerato. I primi cinquanta giorni ho preso una cotta per la Gregoraci, ho capito che per lei non c'era nulla, ma non avevo come obiettivo quello di crearmi per forza una storia all'interno della Casa. Come nella vita normale, non ci si può innamorare di nuovo?».

Si passa poi al motivo per cui Giulia Salemi non abbia voluto incontrare per un confronto nelle scorse settimane, il suo ex, Abraham Garcia Arevalo, che si è dichiarato, in trasmissione dalla D'Urso, ancora innamorato di lei. Questa la versione di Petrelli: «Credo l'abbia fatto per proteggere anche me, che ero ancora nella Casa del GF VIP. Per questo non l'ha voluto incontrare. Apprezzo il gesto, ma non ci sarebbe stato nulla di male, parliamo sempre del passato comunque. Le storie le abbiamo avute entrambe. Adesso pensiamo al presente. Questa storia risale a quattro anni fa ».

Riguardo le critiche della famiglia nei confronti della Salemi l'ex modello si dissocia: «Mi dissocio dalle dichiarazioni di alcuni membri della mia famiglia, in particolare mia zia. Non era una bambola voodoo quella di cui parlava, era una cosa divertente, ma mi dissocio comunque. Devo chiarire meglio con mia madre, ho due tre cosette da sistemare».

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 09:45

