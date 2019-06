Giudici X-Factor, sui social: «Avete cacciato Asia Argento e ora prendete Sfera?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quindi Asia Argento non andava bene l’anno scorso per possibili problemi giudiziari e Sfera Ebbasta sì.... coerenza portami via...». Come lo sparo di una gara d'atletica, il commento di Mely ha scatenato le polemiche su Facebook. Sulla pagina ufficiale disi parla dei nuovi giudici scelti per uno dei talenti più famosi d'Italia. L'obiettivo dei commenti da parte degli utenti è soprattutto il rapper. Gionata Boschetti, il vero nome di Sfera, venne indagato dalla procura diper istigazione all'uso di sostanze stupefacenti lo scorso gennaio.Non si è fatta attendere la risposta della produzione del programma: «Ciao Meky, sono vicende totalmente diverse. Per quanto riguarda Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Fremantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari. Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie». Il post di Sky vira sulla tragedia di Corinaldo. Una storia, drammatica, che ha segnato anche la carriera di Sfera Ebbasta.