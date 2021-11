Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani, lei va fuori di testa: «Sei finito»

Scherzo poco riuscito al Grande Fratello Vip. Giucas Casella ha tagliato una ciocca di capelli a Francesca Cipriani, che però ha reagito male: anzi, malissimo. Il mago è stato costretto a scappare via: "Ma è solo uno scherzo, non te la prendere". Lei non ha voluto sentire ragioni: "Mi hai tagliato una ciocca di capelli, per me sei un uomo finito. Per te adesso è finita". Soleil e le Selassie hanno provato a calmare Francesca ma non ci sono riuscite. Giucas è stato costretto così a starle lontano per molto tempo.