Giovanna Civitillo, età, le polemiche per i balletti provocanti e la “separazione” da Amadeus (su Instagram): chi è la ballerina ospite di Pio e Amedeo

Giovanna Civitillo ospite a Felicissima Sera. L'ex soubrette sarà "vittima" stasera in tv di Pio e Amedeo e delle loro irriverenti interviste. Riparte oggi, 24 marzo, su Canale 5 alle 21.40 lo show dei due comici in cui tutto può accadere, i conduttori per tre puntate torneranno a dissacrare il linguaggio televisivo senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza. Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli delle rete in cui si sono "infilati", sono, assieme alla showgirl, Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio e Zucchero. Tutti la conoscono soprattutto per essere la moglie di Amadeus, ma chi è davvero Giovanna Civitillo?

Giovanna Civitillo chi è

La ballerina e showgirl, che ha appeso le scarpette al chiodo per amore, Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977 (ha 45 anni). Inizia a studiare danza e classica e moderna nel 1986. Nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini della città partenopea. Durante gli studi prende parte a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.

La carriera

La carriera nel mondo dello spettacolo comincia due anni dopo, quando partecipa ai programmi di Rai 1 Unomattina e Macao come ballerina. Sempre in queste vesti prende parte negli anni successivi ad altri show in tv tra cui Fantastica italiana nel 1997, Carramba! Che sorpresa nel ’98,Beato tra le Donne '99, Domenica In nel 2001.

La "scossa"

A rimanere nella mente degli italiani indelebile è sicuramente la sua "scossa" che lanciava a L'Eredità. Scossa tamente forte che ha steso il direttore artistico di Sanremo. I più attenti avranno notato subito gli sguardi tra i due al programma Rai: impossibile, infatti, non accorgersi di come Amedeo guardasse la ballerina. Un amore, il loro, che ha fatto sognare fin da subito: l’intesa era evidente e quando poi la coppia ha ufficializzato il legame, non è stata di certo una sorpresa per nessuno. Tra il conduttore e la soubrette ci sono ben 15 anni di differenza: al momento del loro incontro, Amedeo era sposato e aveva già una figlia, con cui Giovanna ha un ottimo rapporto.

La polemica per i suoi balletti

Dal 2002 al 2006 è al fianco del conduttore Amadeus nel gioco televisivo di Rai 1 L’eredità. Durante la sua partecipazione al programma è vittima di una critica da parte dell’allora presidente della Rai Lucia Annunziata. Secondo la presidente, infatti, gli stacchetti della Civitillo sono eccessivamente provocanti e non adatti alla fascia oraria in cui la trasmissione. A mettere a posto la questione ci pensa Amadeus, ormai compagno della ballerina. La polemica rientra, lo stacchetto viene modificato ma non eliminato come si prospettava in precedenza.

Come è nato l'amore con Amadeus

Durante un’intervista a Mara Venier del 2019 è stato proprio Amadeus a raccontare la loro storia d'amore. Pare che il direttore artistico di Sanremo 2023 ( e dei precedenti), in una pausa tra le riprese del programma, le abbia mandato un bigliettino per chiederle di prendere un caffè insieme. I due cominciano così a frequentano e diventano ben presto coppia fissa.

Nel 2009 nasce loro figlio, Josè Alberto Sebastiani. Nel gennaio dello stesso anno, Giovanna e Amadeus si sposano con rito civile. Dieci anni più tardi, dopo l’annullamento del precedente matrimonio del conduttore, con Marisa Martino, la coppia si sposa in chiesa, a Roma.

Le edizioni del 2020 al 2021 del Festival di Sanremo condotte da Amadeus vedevano anche un ruolo da protagonista (come inviata dei programmi Rai) anche della moglie. Inutile dire le polemiche che la questione abbia scatenato. Così lo scorso anni Giovanna segue la kermesse dalla prima fil. Ma a Sanremo 2023 Giovanna Civitillo torna a essere inviata de La vita in diretta, le polemiche ci sono, ma meno rumorose. E a rubare la scena è stato il siparietto tra la donna e Anna Oxa. Giovanna Civitillo ha cercato di fermare la big in gara per farsi rilasciare un’intervista ma lei non si è fermata ignorando completamente la show girl che ha replicato nell’imbarazzo generale «No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora». Ma la replica dell’entourage di Anna Oxa non si è fatta attendere. «Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti, non sono in causa con la Rai» queste le parole apparse su Facebook.

Ora l'ex ballerina è al fianco di Antonella Clerici a È sempre mezzoggiorno, polemiche a gogo, anche in questo caso. insomma come la si mette la si mette Giovanna Civitillo fa chiacchierar di sè.

La separazione da Amadeus (su instagram)

Fino a poco fa aveva un profilo Instagram, condiviso con il marito «solo per praticità» (spiega lei), che vantava 572.000 follower. La coppia condivideva insieme scatti delle loro passioni, tra sport e cene tra amici, e i successi lavorativi. Poi Chiara Ferragni arriva all'Ariston e tutto cambia. L'imprenditrice digitale apre un account privato ad Ama (@amadeusonoio) che in soli due giorni arriva a 1,2 milioni. Così magicamente l'account @giovanna_e_amadeus scompare e diventa @giovanna_civitillo che ha la spunta blu (quella assegnata ai "vip") ma che di follower ne ha "solo" 707mila. Insomma Giovanna e Amadeus si sono "separati" ma solo su instagram perchè nella vita privata sono legatissimi.