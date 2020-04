Giornalista dimentica i pantaloni durante la diretta tv: il particolare non sfugge ai social

ABC’s Will Reeve forgot his pants this morning? pic.twitter.com/c3uF6dFnSN — PolishPatriot™️ (@PolishPatriotTM) April 28, 2020

Lo smartworking ha sdoganato il dress code di milioni di lavoratori. Ok ai meeting in pigiama e pantofole, ok ai video meeting in giacca, cravatta e infradito. Basta che l'inquadratura si limiti al primo piano. Quando pero' l'obiettivo "si allarga" allora si può cadere in una trappola da quarantena. Come quella nella quale è rimasto improgionato Will Reeve, reporter della Abc durante il collegamento da casa. Ricevuta la linea dallo studio, il giornalista si è intrattenuto con i colleghi in diretta ma, sui social, in molti hanno notato il particolare: Reeve era in... mutande. Una scena che entrerà nella storia dei video "divertenti" della rete.