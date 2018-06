Giorgio Alfieri, appello alla De Filippi: «Vita stravolta, Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare», a parlare, uno dei tronisti storici di “”, che durante la trasmissione ha conosciuto ed ha avuto una figlia con Martina Luciani: «La mia vita è stata stravolta e mi sono dovuto rimboccare le maniche per "risolvere problemi economici e sentimentali. Ora il peggio è passato, ma ho bisogno di rimettermi in gioco e mi piacerebbe tanto ripartire dalla tivù».Il grido d’aiuto è per Maria De Filippi perché Alfieri vorrebbe un ritorno alle origini: “Vorrei ricominciare proprio da Uomini e donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De Filippi: "Maria, fammi tornare sul trono, dammi la possibilità di cambiare la mia vita per la seconda volta!”.I due si sono incrociati (“Ci siamo rivisti quando ho avuto il piacere di lavorare per Maria come aiuto regista nella prima edizione di Selfie - Le cose cambiano. Purtroppo non è facile poter passare un po' di tempo insieme a lei perché è una donna super impegnata”), ma a “Uomini e donne” potrebbe trovare l’amore: “Perché Uomini e donne ti permette di scegliere la donna giusta per te, con molta calma. Nella vita, invece, io sono un tipo che per natura va sempre di fretta”.