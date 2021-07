Gino Paoli, ansia per le condizioni di salute: annullati altri due concerti. Come sta

Ansia e preoccupazione social per la salute del Gino Paoli, dopo l'annuncio della cancellazione di un altro concerto, l'ennesimo annullato dal cantautore - 86 anni - in queste ultime settimane. A saltare, stavolta, sono due date: quella prevista il 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (in provincia di Brescia) e quella in programma l'8 agosto al 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (in provincia di Lucca). Il cantautore quest'estate è impegnato in tour sia come solista che in coppia con l'amico Danilo Rea, suo collaboratore da ormai diversi anni. Entrambi i forfait sono legati ai problemi di salute del cantautore, che soffrirebbe di labirintite.

Ansia per le condizioni di Gino Paoli

A Gaetano Curreri @stadioofficial mi lega un ricordo bellissimo: quello del palco condiviso con lui, Gino Paoli e Giuliano Sangiorgi @Negramaro sul palco di @UmbriaJazz_OFC . Oggi non posso che augurargli di ritrovarci presto insieme su un palco. Forza #GaetanoCurreri ❤️ pic.twitter.com/x5rweLej84 — kento (@FrancescoKento) July 31, 2021

Gli organizzatori del concerto del 4 agosto a Gardone Riviera fanno sapere che chi aveva acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso entro il 31 agosto. Rimborso disponibile anche per il concerto dell'8 agosto, che potrà invece essere richiesto entro il 23. La scorsa settimana Paoli, autore di evergreen della musica italiana come - solo per citarne alcuni - "La gatta", "Il cielo in una stanza" (celebre l'interpretazione di Mina), "Sapore di sale", "Che cosa c'è", "Senza fine", "Quattro amici" e "Una lunga storia d'amore", aveva dato forfait a Forlì, Perugia, Roma (il concerto del 12 luglio scorso con orchestra all'Auditorium Parco della Musica è stato rinviato a data da destinarsi). Resta per ora confermata la data in programma il 12 settembre al Teatro Romano di Verona insieme allo stesso Danilo Rea.

