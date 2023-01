Gina Lollobrigida morta, il giallo delle nozze con Francisco Javier Rigau: le truffe e il processo

Gina Lollobrigida, morta a 95 anni, è stata anche vittima di alcune truffe. Il caso riguarda soprattutto la complicata vicenda giudiziaria contro l’imprenditore catalano Francisco Javier Rigau che la grande diva ha sempre dichiarato di non aver mai sposato. Lungo e complicato è stato il processo per la vicenda del matrimonio con lo spagnolo, di 34 anni più giovane, accusato di aver sposato la Lollobrigida solo per il suo patrimonio. Lui, di contro, ha sempre negato. “Ci sono delle persone che ti tradiscono, che hanno bisogno di soldi e fanno le truffe. Mi sono sempre dovuta difendere in tutta la mia vita, ma mai come in questi ultimi anni”, dichiarò invece la Lollobrigida in aula durante il processo.

L’intera vicenda ha inizio nel 2013 con la prima denuncia da parte della “Lollo”. Quando presentò denuncia a Roma per presunta truffa, l’attrice disse, come rammentava Vanity Fair: “Potrei essere stata truffata da Javier: una persona ignobile, che potrebbe avermi sposata per procura a Barcellona, in Spagna, a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte. L’ho scoperto assieme al mio agente, su internet. Voglio fare luce su questa vicenda”.

La Lollo fece la conoscenza di Francisco Javier Rigau nel 2004 a Monte Carlo. A lui rimase legata da una storia d’amore durata circa un anno, tra il 2006 ed il 2007. I due si sarebbero davvero dovuti sposare nel 2006 ma le nozze, annunciate a New York e spostate a Roma saltarono. Tutta colpa della troppa pressione mediatica, fu la versione ufficiale. Ma nel 2019 la diva dichiarò: “Quando sono arrivata al momento di organizzare le nozze a New York, che per inciso pagavo io, sentendo gli amici che mi mettevano in guardia, mi sono detta: ma cosa sto facendo? E ho annullato tutto”. Secondo Rigau i due si sarebbero sposati nel 2010 a Barcellona in chiesa, per procura ma la Lollobrigida ha sempre negato, arrivando così alla denuncia del 2013 e l’inizio dei processi. Gina in aula dichiarò: “Nel 2012 mi portò da un notaio dicendo che dovevo firmare un atto per la causa civile contro un avvocato spagnolo che io ritenevo responsabile degli attacchi mediatici contro di me”. In quella circostanza sostenne che l’uomo non parlò mai di matrimonio “altrimenti quell’atto glielo avrei strappato davanti. Era scritto in spagnolo e io l’ho solo firmato senza sapere che quella era una falsa procura a contrarre matrimonio”. Ma qualche anno dopo, nel 2018, fu lo spagnolo a dire che l’idea del matrimonio per procura era stata avanzata dall’attrice: “La soluzione venne in mente a lei perché è così che Sophia Loren aveva sposato Carlo Ponti per riuscire a tenere segreta la cosa”.