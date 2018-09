© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale. C'era grande attesa per la sua presenza a Domenica In su Rai 1. Ma, nella seconda parte del varietà domenicale,ha annunciato il forfait della 91enne attrice, che si trovain ospedale.Come annunciato da Mara Venier prima di un'interruzione pubblicitaria, Gina Lollobrigida è stata ricoverata al Sant'Eugenio di Roma.«Prima di uscire di casa ho visto che le usciva sangue dal naso e, sapendo che prende anticoagulanti, ho deciso di chiamare il suo medico curante», ha spiegato il collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, in collegamento con Domenica In dall'ospedale San'Eugenio di Roma. «Ora Gina è al pronto soccorso, la fuoriuscita di sangue è stata fermata e la situazione è sotto controllo. Tutto a posto», ha aggiunto.