Gina Lollobrigida, il ricordo di Sophia Loren: «Sono profondamente scossa e addolorata»

Due regine del cinema italiano, "rivali" sul set ma amiche nella vita. «Sono profondamente scossa e addolorata» così Sophia Loren si esprime sulla morte di Gina Lollobrigida, attrice di 95 anni.

Gina Lollobrigida il ricordo di Sophia Loren

Gina Lollobrigid è stata una delle dive italiane più popolari del periodo postbellico. Come Sophia Loren mosse i primi passi sul set a Cinecittà e grazie ai lavori in Italia arrivò ad Hollywood nell'olimpo del cinema. Due dive dal carattere diverso e dalle carriere parallele segnate dalla collaborazione con i più grandi registi del cinema italiano e internazionae. A tratti rivali ma sempre unite da profondo rispetto e amicizia. Come testimoniano le parole di Sophia Loren che si è detta profondamente scossa e addolorata dalla scomparsa della "Bersagliera".

