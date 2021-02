Bufera su Gina Carano, volto di Cara Dune in The Mandalorian: la Lucasfilm ha ufficialmente licenziato l’attrice. La Carano era stata al centro di numerose polemiche per aver scritto su Twitter dei messaggi contro l’obbligo di indossare la mascherina per contenere l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, e aveva anche accennato a possibili brogli elettorali rispetto al voto presidenziale. Non solo.

First create a need for something, then take that thing away.

This is control.

- Gilroy Darkweather — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) January 29, 2021

Tali posizioni avevano spinto l’hashtag #FireGinaCarano (“licenziate Gina Carano”) su Twitter. La goccia che ha fatto traboccare il vaso potrebbe essere stata una storia pubblicata nelle scorse ore su Instagram, nella quale si parlava della persecuzione degli ebrei in Germania. Nella storia l’attrice aveva ricondiviso un post che riportava questa scritta: «Gli ebrei sono stati picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini. Poiché la storia è modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potevano facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo ha fatto in modo che i propri vicini li odiassero semplicemente per il fatto di essere ebrei. Com’è diverso dall’odiare qualcuno per le loro opinioni politiche?».

Il post è stato in seguito cancellato. Un rappresentante della Lucasfilm ha rilasciato una dichiarazione: «Gina Carano non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro. D’altro canto, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili».

