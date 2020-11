Gilles Rocca, la gaffe di Mara Venier a Domenica In fa sorridere il pubblico in studio

Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle, è stato uno dei protagonisti oggi a Domenica In. Masra Venier si è resa protagonista di una gaffe che ha molto divertito il pubblico in studio: «Tu sei diventato famoso grazie a Buco e Morgan», ha detto la conduttrice sbagliando il nome del cantante. Si è corretta subito dopo ammettendo di fare sempre lo stesso errore: «No Buco Bugo. Lo so, ma io lo chiamo sempre Buco».

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Samantha De Grenet, il dramma a Domenica Live: «Vi racconto la... DOMENICA IN Domenica In, Selvaggia Lucarelli: «Ballando con le stelle? Non... VIDEO Ballando con le Stelle, vincono Gilles Rocca e Lucrezia Lando: la... SPETTACOLI Ballando con le stelle 2020, la serata finale RAI1 Elisa Isoardi in lacrime a Ballando con le stelle: «Raimondo... BALLANDO Ballando, vince Gilles Rocca: al secondo posto Paolo Conticini

Ballando con le stelle, Carolyn Smith ballerina per una notte

Ballando con le Stelle, vincono Gilles Rocca e Lucrezia Lando: la premiazione

Gilles Rocca ha trionfato nel dance show di Milly Carlucci insieme all'insegnante di danza Lucrezia Lando, ma il suo volto è entrato per la prima volta nelle case degli italiani durante l'ultimo Festival di Sanremo, quando per qualche secondo è stato inquadrato alla ricerca di Bugo, uscito dal palco dopo il litigio con Morgan. Rocca lavorava come fonico dietro le quinte e si è adoperato per risolvere il problema. Gilles ha confermato e ricordato che nasce come calciatore, ma nella vita ha fatto anche l'attore per film indipendenti, il modello e il tecnico. Intanto, nello studio Mara Venier per prima ha sorriso per la sua piccola gaffe.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA