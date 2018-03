Giletti nella morsa delle pornostar Malena e Michelle Ferrari: "Devi trasgredire"

Massimo Giletti, malore in diretta e trasmissione sospesa​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella morsa delle pornostarnella punta di Non è l'Arena. Il conduttore ha ospitato le due star del mondo dell'hard italiano e internazionale in un duetto dai contorni hot."Ho iniziato nei club privè perché mi piaceva trasgredire, ma sempre in coppia, dovresti provvedere a farlo", dice Michelle Ferrari a Giletti visibilmente divertito e imbarazzato che sta al gioco e risponde: "Queste lacunevanno colmate. Mi dà i compiti. All'una di notte torno a casa e comincio a studiare"."Ero innamorata del mio lavoro da agente immobiliare. In 10 anni ho creato un'agenzia affermata, ma avevo curiosità di esplorare la sessualità", racconta invecespiegano i motivi che l'hanno spinta verso il porno. Ma Giletti è in gran forma e replica con una battuta: "Diciamo che l'ha esplorata abbastanza. Per carità, ce l'aveva nella sua natura, anche da ragazzina forse".