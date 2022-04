Gilbert Gottfried morto, l'attore di "Piccola Peste" aveva 67 anni. Colpito da distrofia miotonica

È morto Gilbert Gottfried, attore comico statunitense oto per il ruolo del signor Igor Peabody nel film «Piccola peste» (1990) e nei sequel del 1991 e 1995. Se n'è andato il 12 aprile a New York, aveva 67 anni. «Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa del nostro amato Gilbert Gottfried dopo una lunga malattia», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione. «Oltre ad essere una delle voci più iconiche della commedia, Gilbert era un meraviglioso marito, fratello, amico e padre dei suoi due figli piccoli. Anche se oggi è un giorno triste per noi, per favore continuate a ridere il più forte possibile in onore di Gilbert».

Morto per la distrofia miotonica

Il pubblicista Glenn Schwartz ha spiegato che l'attore è deceduto a causa di una tachicardia ventricolare ricorrente dovuta alla distrofia miotonica di tipo II, una rara malattia che può provocare un battito cardiaco pericolosamente anormale. L'attore era noto anche come doppiatore, conosciuto, ad esempio, per aver dato in maniera esilarante la voce al personaggio dello spiritoso pappagallo Iago nel film di animazione «Aladdin» della Disney e poi nell'omonima serie tv.

Sul grande schermo, Gottfried ha dimostrato un'impressionante capacità d'improvvisazione nel ruolo del business manager Sidney Bernstein in «Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills» (1987). L'attore ha poi interpretato ruoli comici in film come «Un piedipiatti a Beverly Hills II» (1987), «Don, un cavallo per amico» (1988), «Le avventure di Ford Fairlane» (1990), «Senti chi parla 2» (1990).

Chi era

Nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 28 febbraio 1955, da una famiglia ebraica, all'età di quindici anni Gottfried cominciò a fare il comico stand-up a New York. Nel 1980 entrò nella squadra di comici del popolare programma tv «Saturday Night Live», dove fu ospite per dodici puntate. In tv ha prestato la sua voce al dentista folle «Dr. Bender» e a suo figlio Wendell nella serie animata «Due fantagenitori».