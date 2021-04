Gianni Morandi: «La strada è ancora lunga, la mano per ora non si muove»

Ancora una volta Gianni Morandi sceglie i canali social per aggiornare i suoi follower.

«Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa. La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo... Diamoci da fare! P.S. Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena».

APPROFONDIMENTI CESENA Gianni Morandi inizia fisioterapia dopo l'ustione alle mani:... BOLOGNA Gianni Morandi torna a casa dall'ospedale: «Non bevevo un... IL POST Gianni Morandi come sta? La foto dall'ospedale mostra le sue... ULTIMISSIME ADN Musica: il medico di Morandi, 'quando l'ho dimesso voleva... SPETTACOLI Gianni Morandi, "a cento all'ora": canta l'amore... VIDEO Gianni Morandi dall'ospedale ringrazia i medici: «Sono...

23 aprile, Cesena. Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta... Pubblicato da Gianni Morandi su Venerdì 23 aprile 2021





Il cantautore continua la fisioterapia all'ospedale Bufalini di Cesena per riprendersi dalle ustioni riportate sul 15% del corpo a seguito di un incidente domestico avvenuto lo scorso 11 marzo. E nella mattinata di ieri ha postato su Facebook una foto, in cui si mostra accanto alla sua fisioterapista con il volto segnato dal dolore durante gli esercizi riabilitativi. Come sempre la bacheca si riempe di messaggi di affetto.