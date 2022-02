Gianni Morandi e Michele Bravi urlano sul palco: «Fantasanremo!». Ecco quanti punti vale l'esclamazione

L'emozione è contagiosa sul palco dell'Ariston. Entra in scena Gianni Morandi, che torna a Sanremo in gara dopo 22 anni e a dieci dall'esperienza da conduttore, e mostra segni di commozione sul volto quando viene accolto dall'applauso caloroso del pubblico. «Un mito della canzone italiana» lo definisce Amadeus, introducendo l'esibizione di Morandi sulle note di Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti e arrangiata da Mousse T. E alla fine grida «Fantasanremo», per la felicità dei partecipanti al fantagioco dedicato al festival. Dopo di lui, anche Michele Bravi urla per il gioco che impazza tra chi segue la kermesse.

Quanti punti vale dire «Fantasanremo» al Festival

Secondo il regolamento del gioco si guadagnano 25 punti quando «l’artista dice espressamente la parola FantaSanremo sul palco dell’Ariston (bonus assegnato soltanto la prima volta che l’artista dirà espressamente la parola FantaSanremo sul palco)». Gianni Morandi e Michele Bravi regalano così un bel bonus a tutti i fantagiocatori che li hanno schierati (ecco cos'è il Fantasanremo).