Gianni Minà era sposato con la regista Loredana Macchietti. Che oltre ad aver prodotto il film Cuba in the age of Obama, aveva anche realizzato un film proprio sulla vita del marito. Una coppia che è stata unita tanti anni. E da cui è nata la figlia Marianna. L’ultimo progetto che Minà ha realizzato con l’amata Loredana è stato il documentario autobiografico Una vita da giornalista, che l'anno scorso ha aperto il Bari Film Festival.

La moglie regista

“L’idea di questo lavoro, che è memoria dinamica – ha spiegato la Macchietti, come riportato da ANSA -, è nata insieme, da una festa alla Casa del Cinema di Roma nel 2008 con tutti i suoi amici per i cinquant’anni della sua professione. Mi ha chiesto di scrivere un copione sulla sua vita professionale, montato con lo stile di Minà. La cosa più difficile è stata scegliere tra ore e ore di teche Rai e di nostro materiale che stava in magazzino e non era stato mai visto. Ho scelto le cose che mi divertivano, è un po’ un dietro le quinte, un po’ la storia del giornalismo e della televisione dagli Sessanta ai giorni nostri, perché io non volevo raccontare solo lui, ma l’evoluzione o l’involuzione del giornalismo. E’ la storia di Gianni Minà, ancora molto popolare nonostante siano vent’anni che non appare in televisione”.

La figlia in Messico

La figlia Marianna si è trasferita a Città del Messico.