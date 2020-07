Giancarlo Magalli punge ancora Adriana Volpe: «0,9% di share, farebbe meglio a star zitta»

Quella fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è una guerra mediatica destinata a non finire mai. Il conduttore, stavolta, ha punzecchiato la collega pubblicando sulla sua pagina Facebook un'immagine con su scritto "0,9%", accompagnata dall'emoji che invita a fare silenzio. Il riferimento, evidente, è allo share di "Ogni Mattina", la nuova trasmissione condotta da Adriana Volpe su TV8.

I follower hanno immediatamente chiesto a Magalli se stesse, in qualche modo, esultando per lo scarso audience della rivale ed ex collega a "I fatti vostri". Il conduttore ha risposto nei commenti: «Chi deve capire capisce... Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta». Adriana Volpe, per ora, non ha ancora replicato, ma domani c'è un'altra diretta... E chissà che lo share di "Ogni Mattina" non possa beneficiarne.

