Giacomo Urtis svela a Verissimo: «Ero innamorato di Fabrizio Corona». E lui risponde così sui social

Giacomo Urtis, ospite con Valeria Marini a Verissimo, fa una dichiarazione choc: «Conosco Fabrizio Corona da tanto, mi ero innamorato di lui» dice, lasciando la Toffanin a bocca aperta. La conversazione è iniziata dalla conduttrice che ha chiesto a Giacomo quanto fosse vero il triangolo amoroso emerso durante la sua partecipazione al GF Vip per una stories Instagram postata da Corona, che confermava un grande affetto. «All'epoca lui era con la Moric. La nostra era un'amicizia bella, profonda..» dice Giacomo sorridendo e scatenando l'ironia della Marini: «Un'amiciza alchemica, alla Belli». Celere, la risposta di Corona:in una stories Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio in cui è su un'aereo con la scritta "Volo", che simboleggia la risata, e la tv accesa su Canale 5. Durante l'intervista la Toffanin ha chiesto ad entrambi se avessero voglia di diventare genitori. In primis la Marini ha detto: «Certo, quello è un sogno nel cassetto» scatenando la risposta della conduttrice: «Ma c'è un uomo, un amore?». «Mmm.. sarai la prima a saperlo» ribatte la Marini alludendo ad un amore in corso d'opera.