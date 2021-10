GFVip, il dramma di Soleil che scoppia in lacrime: «Il mio fidanzato morto di overdose»

Soleil Sorge è nel bene e nel male una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande fratello Vip. L'influencer, sempre al centro dei litigi e delle polemiche nella casa, durante la diretta di venerdì sera ha mostrato un lato molto fragile raccontando un dolore del passato che ancora porta dentro.

In settimana, l'influencer aveva mostrato per la prima volta la sua debolezza scoppiando a piangere perchè si sente sola, ma la gieffina porta con sè un dolore grande.

Quando era adolescente, Soleil ha perso il suo primo amore per overdose «Avevo 16 anni e Kevin 18, è nato subito questo amore che è durato purtroppo poco più di un anno. Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo, finchè non ho realizzato che non era colpa mia. Io ho cercato di fare il possibile, in un momento in cui era da solo con le sue fragilità non poteva esserci nessuno con lui. Questo rapporto ha modificato il mio rapporto più che con gli uomini con la vita, ed è uno dei momenti che ha dato il via ad una nuova vita. Ma il messaggio che deve passare è un altro, la vita va avanti sempre e dopo questo dolore per me così forte è iniziata una mia nuova vita».